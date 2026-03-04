Trump riceve il Cancelliere tedesco Merz alla Casa Bianca Il video-riassunto dell' incontro – Il video

Il 4 marzo 2026, alla Casa Bianca, l'ex presidente ha incontrato il Cancelliere tedesco Merz. L'incontro è stato documentato attraverso un video-riassunto pubblicato sui social ufficiali della Casa Bianca. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento, e il contenuto del video non offre dettagli aggiuntivi sull'evento.

(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2026 Ecco il video-riassunto dell'incontro tra Trump e il Cancelliere tedesco Merz postato sui social della casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Trump riceve il Cancelliere tedesco Merz alla Casa Bianca. Il video-riassunto dell'incontro

