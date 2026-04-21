Range Rover presenta a Milano Traces un viaggio nell’artigianalità bespoke

MILANO (ITALPRESS) – Range Rover presenta Traces, un’installazione site-specific concepita per la Milan Design Week 2026 insieme allo studio londinese di spatial design, Storey Studio. Situata nel cuore di Milano, presso la Galleria Meravigli, l’installazione celebra Range Rover Bespoke, il servizio di personalizzazione d’eccellenza del brand, dove artigianalità, creatività e individualità si fondono. Segnando il secondo anno consecutivo di Range Rover alla Milan Design Week, Traces è un’installazione ambiziosa che offre un viaggio sensoriale attraverso memoria, materia e istinto. Sulla scia della precedente edizione, Futurespective: Connected Worlds, approfondisce il dialogo di Range Rover con la comunità internazionale del design ed esplora il significato autentico del creare qualcosa di interamente personale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Range Rover alla Design Week con “Traces”, viaggio nell’artigianalità su misuraRange Rover torna alla Milan Design Week con “Traces”, un’installazione site-specific realizzata insieme allo studio londinese di spatial design...

Range Rover finisce nel canale dopo l'incidente contro un trattore, commerciante intrappolato nell'auto in mezzo all'acqua. L'autista si tuffa per salvarloSAN MICHELE - Con l'auto si schianta contro il rimorchio di un trattore e poi vola nel canale: il conducente è stato salvato dal trattorista che si è...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: NATA PER DETTARE LE REGOLE: LA RANGE ROVER SPORT TWENTY EDITION CELEBRA VENT’ANNI DI LUSSO SPORTIVO CON AUDACIA | Land Rover Media Newsroom; Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; Range Rover presenta Traces alla MDW 2026; Range Rover Sport Twenty Edition: 20 anni di storia per la SUV iconica di Land Rover | Quattroruote.it.

Range Rover presenta a Milano Traces, un viaggio nell’artigianalità bespokeMILANO (ITALPRESS) – Range Rover presenta Traces, un’installazione site-specific concepita per la Milan Design Week 2026 insieme allo studio londinese di spatial design, Storey Studio. Situata nel ... italpress.com

Range Rover Traces: l'installazione bespoke che celebra l'artigianalità alla Milan Design Week 2026Range Rover presenta Traces, installazione firmata Storey Studio per la Milan Design Week 2026: un viaggio nell'artigianalità e nella personalizzazione bespoke. megamodo.com

LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 PHEV 300CV AWD AUTO S FUNZIONANTE! AIRBAG OK! ANNO: 01/2022 KM: 69.000 ALIMENTAZIONE: BENZINA / ELETTRICA KW: 147 CV: 200 CILINDRATA: 1.498 EURO: 6D PREZZO: 12.200€ NETTO / 14. facebook