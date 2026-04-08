Fabrizio Corona ha nuovamente rilasciato dichiarazioni pubbliche, questa volta rivolgendosi a Belen Rodriguez durante la trasmissione

Fabrizio Corona è tornato a parlare di Belen Rodriguez nell’ultima puntata di Falsissimo e nel chiudere la vicenda Alfonso Signorini, ha fatto il nome della conduttrice e showgirl, spiegando che sarebbe “scesa a patti con il potere” accettando di essere ospite nel Serale di Amici con Maria De Filippi. Nella puntata di Falsissimo pubblicata il 6 aprile, Corona ha spiegato: “Ci ho messo 3 mesi e quattro puntate. Chiudo qui questa inchiesta perché devo continuare a fare informazione e produrre nuove inchieste”. Il riferimento è al fatto di mettere un punto al ‘caso Signorini’, che lui stesso ha portato all’attenzione mediatica nei mesi scorsi e che non è di certo passata inosservata a Mediaset. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Fabrizio Corona torna ad accusare, ma questa volta punta inaspettatamente su Belen: “Sei scesa a patti col potere, ora parlo io”

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