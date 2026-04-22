La scrittrice Andrea Marcolongo ha recentemente tradotto il Vangelo di Matteo, pubblicandolo per la casa editrice Blackie all’interno della collana “Classici liberati”. La sua interpretazione mira a rendere accessibile il testo, mantenendo l’essenza originale. La traduzione si inserisce in un progetto più ampio di rivisitazione di testi classici, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico contemporaneo a contenuti storici e religiosi.

La scrittrice Andrea Marcolongo (sì, il nome è femminile in Francia, dove la signora vive) si è cimentata in una sfida non da poco: tradurre il Vangelo di Matteo, per Blackie, che pubblica i cosiddetti “ Classici liberati “. Da Crema, luogo natale nel 1987, passare per Milano è stato essenziale? "All’Università Statale ho studiato, e mi sono laureata in Lettere Classiche, scoprendo il potere liberatorio del greco". E lo ha definito "La lingua geniale" in un bestseller. Così da ricevere un’ardita proposta dall’editore catalano che si fa notare spogliando le grandi opere della loro ‘sacralità’. "Mai a me sarebbe venuto in mente di affrontare il Vangelo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Vangelo di Matteo (secondo Andrea): "Un messaggio sempre attuale . Fede e ragione cercano la verità"

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