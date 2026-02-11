Omelia di SE Mons Mario Russotto Dal Vangelo secondo Matteo 5

Monsignor Mario Russotto ha tenuto un’omelia a Caltanissetta, concentrandosi sul Vangelo secondo Matteo. Ha detto che la vera giustizia e la fede non si limitano a seguire le regole, ma devono arrivare al cuore delle persone, alle intenzioni e alla moralità. Ricorda come spesso la legge da sola non basta, e invita a riflettere su come si vive davvero la fede.

Caltanissetta, l’omelia di Monsignor Mario Russotto ripercorre il Vangelo secondo Matteo, sottolineando come la vera giustizia e la fede debbano andare oltre la mera osservanza della legge, toccando le corde più profonde della moralità e delle intenzioni. L’analisi del testo biblico, offerta dal Vescovo, invita a una riflessione sulla necessità di superare l’apparenza e abbracciare un’etica autentica, radicata nel cuore dell’uomo. L’attenzione del Vescovo Russotto si concentra sul brano del Vangelo secondo Matteo (5,17-37), letto durante la celebrazione di questa domenica. Il testo pone al centro il tema del compimento della Legge, non come sua abolizione, ma come suo superamento in una dimensione di giustizia più alta.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Caltanissetta Omelia L’autorità della resistenza comincia sempre dai no: la lezione su gloria e potere dal Vangelo secondo Matteo Nel Vangelo secondo Matteo si narra una delle tentazioni affrontate da Gesù, offrendo spunti sulla natura del potere e della gloria. Padre Spadaro racconta il Pasolini del Vangelo secondo Matteo: “Il suo Cristo ci porta a prendere posizione” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Caltanissetta Omelia Argomenti discussi: Omelia del Vescovo nella festa di San Geminiano; S. Messa nella memoria del beato Card. Ferrari; Giornata per la vita, il vescovo Caiazzo: Prima di tutto i diritti dei bambini -; L’ultima omelia di Ioannis Zizioulas. Papa Francesco e l'omelia sulla fragilità: Inutile tentare di esorcizzare la morte, dobbiamo farci i contiPapa Francesco, l'omelia: La fragilità ci richiama il dramma della morte Papa Francesco parla della fragilità umana nell'omelia di oggi, mercoledì 5 marzo, per i riti del mercoledì delle ceneri ... affaritaliani.it Caltanissetta: “Giorno del Ricordo”: la Polizia di Stato ricorda Giovanni Palatucci e Luigi Bruno. Questa mattina nella chiesa Regina Pacis il Vescovo di Caltanissetta, Mons. Mario Russotto, in occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, già Q - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.