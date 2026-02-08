Catanzaro | il clero in ritiro spirituale a Paola nel 2026 focus sul Vangelo di Matteo e la sfida della fede oggi

Il clero dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace si riunisce a Paola nel 2026 per un ritiro spirituale. Per alcuni giorni, i sacerdoti si concentreranno sul Vangelo di Matteo e sulla sfida di mantenere viva la fede in tempi complicati. L’obiettivo è rafforzare il legame con la parola di Gesù e ritrovare energie per affrontare le difficoltà del mondo di oggi.

Il clero dell'Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace si prepara a un momento di profonda riflessione e rinnovamento spirituale. Dal 9 al 13 febbraio 2026, i sacerdoti si ritireranno a Paola, in Calabria, per partecipare agli Esercizi Spirituali annuali, un appuntamento cruciale per la vita pastorale della diocesi. Quest'anno, la guida di questo importante periodo di preghiera e discernimento sarà affidata a monsignor Erio Castellucci, autorevole figura della Chiesa italiana e attuale vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI). L'appuntamento, che si svolgerà presso l'Hotel San Francesco – Casa del Pellegrino di Paola, rappresenta una tradizione consolidata per la comunità ecclesiastica catanzarese.

