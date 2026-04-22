Il valore della biodiversità | lo Stretto di Messina al centro del dibattito tra istituzioni esperti e studenti

Si è svolto recentemente un incontro dedicato al valore della biodiversità nello Stretto di Messina, organizzato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn e dall’Inner Wheel Club dello Stretto di Messina, con il supporto del Comune. L’evento ha visto la partecipazione di istituzioni, esperti e studenti, attirando un pubblico numeroso e interessato. Durante l’appuntamento sono stati affrontati vari aspetti legati alla tutela dell’ambiente e alla varietà della vita marina in quella zona.

Grande partecipazione e interesse per l’incontro “Il valore della Biodiversità attraversa lo Stretto di Messina”, promosso dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn e dall’Inner Wheel Club dello Stretto di Messina, con il patrocinio del Comune di Messina. Al centro dell'imponente manifestazione.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate "Il valore della biodiversità attraversa lo Stretto di Messina": proiezione film a Palazzo ZancaSarà presentato mercoledì 22 aprile a partire dalle 9,30 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca il film “Il valore della biodiversità attraversa... Sviluppo e lavoro nello Stretto, a Messina il confronto tra istituzioni e sindacatiSviluppo, lavoro e coesione territoriale nell’area dello Stretto al centro di un confronto che riunirà istituzioni, mondo accademico e rappresentanze... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il valore della biodiversità attraversa lo Stretto di Messina; Lo Stretto di Messina laboratorio del Mediterraneo: incontro al Comune per la Giornata della Terra; EleMe, Scurria su provinciale : Il nostro programma è rilanciare uno dei rioni storici di Messina; Si può demolire e al contempo salvare le specie protette: la proposta per gli ex Silos. Il valore della Biodiversità attraversa lo Stretto di Messina, l’evento a Palazzo ZancaMESSINA. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, il prossimo 22 aprile, alle ore 9:30, il Salone delle Bandiere del Comune di Messina ospiterà l’iniziativa Il valore della Biodiversità attr ... letteraemme.it Il valore della biodiversità attraversa lo Stretto di MessinaIn occasione della Giornata Mondiale della Terra il prossimo 22 aprile alle 9:30 il Salone delle Bandiere del Comune di Messina ospiterà l’iniziativa: Il valore della Biodiversità attraversa lo Stret ... tempostretto.it Armatori e marinerie siciliane e calabresi valutano il blocco dello Stretto di Messina il primo maggio. Una mobilitazione per chiedere al governo interventi urgenti contro il caro diesel, ritenuto ormai insostenibile per il settore. - facebook.com facebook