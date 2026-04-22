il turismo si rinnova con i condhotel

A Cattolica sono iniziati i lavori di demolizione dell’ex hotel Murex, situato nella zona portuale. La struttura verrà trasformata in un condhotel che ospiterà sette appartamenti e 21 suite familiari. Verrà anche realizzato un parcheggio con trenta posti auto. L’intervento riguarda un edificio situato in una delle aree più vicine al porto della città, in pieno centro urbano.

La notizia è quella dell’inizio lavori con la demolizione dell’ex hotel Murex di Cattolica. La struttura diventerà un condhotel e avrà al suo interno sette appartamenti e 21 suite familiari, oltre a un parcheggio da trenta posti, in piena zona porto a Cattolica. Il varo del condhotel potrebbe avere conseguenze molto positive su tutto il settore turistico della città, come fanno sapere da Palazzo Mancini, dove l’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo. Tanto che l’amministrazione comunale ora lancia un appello agli altri operatori, invitandoli a seguire l’esempio dell’imprenditore Gianluca Marchetti. "Lo strumento del condhotel...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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