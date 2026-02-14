Umbria in vetrina | l’aeroporto di Perugia si rinnova per il Giubileo Francescano tra arte storia e turismo

L’aeroporto di Perugia, noto come San Francesco, si rinnova per ospitare il Giubileo Francescano del 2026, attirando l’attenzione di turisti e pellegrini. Il terminale ha ricevuto nuove decorazioni ispirate all’arte francescana e sono stati potenziati i servizi per migliorare l’esperienza di chi arriva e parte. Per rendere più accogliente l’area, sono state installate opere d’arte e pannelli informativi sulla storia del santo. La ristrutturazione mira a valorizzare il legame tra il territorio e il patrimonio religioso.

Aeroporto San Francesco: Perugia si prepara ad accogliere il Giubileo con un nuovo look. L'aeroporto San Francesco di Perugia si è rinnovato in vista del Giubileo Francescano del 2026. Un importante intervento di restyling del terminal, inaugurato il 13 febbraio, mira a valorizzare l'Umbria e la sua cultura, trasformando l'aeroporto in una vetrina per l'intera regione. Il progetto, frutto della collaborazione tra Regione Umbria, Aeroporto e Sviluppumbria, celebra l'ottocentenario della morte di San Francesco e punta a promuovere il turismo e l'identità del territorio. Un'immersione nell'Umbria: il nuovo concept del terminal. Il 2026 nel segno della spiritualità. Si è appena chiuso il Giubileo e si apre il Centenario francescano Il 2026 si apre sotto il segno della spiritualità, in continuità con il recente Giubileo e con l'imminente Centenario francescano. Giubileo, boom del turismo 700mila pernottamenti in più. E l'aeroporto decolla ancora Il Giubileo della Speranza ha attirato numerosi visitatori in Umbria, registrando un aumento di 700.