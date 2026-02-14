Certificati contro i rimpatri dei migranti irregolari

A Ravenna, sei medici del reparto di Malattie Infettive sono sotto inchiesta per aver rilasciato certificati medici che potrebbero aver favorito i rimpatri di migranti irregolari. Le autorità sospettano che alcuni di questi documenti siano stati usati per facilitare il ritorno di persone senza permesso, creando un collegamento tra i certificati e le operazioni di rimpatrio. La procura sta esaminando i dettagli delle pratiche e le eventuali responsabilità dei medici coinvolti.

Ravenna, indagine sui certificati medici e i rimpatri: al vaglio sei medici del reparto di Malattie Infettive. Ravenna è al centro di un'inchiesta della magistratura che ha portato a perquisizioni informatiche nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale locale. L'indagine, coordinata dai pubblici ministeri Daniele Barberini e Angela Scorza, mira a verificare la correttezza dei certificati medici rilasciati a migranti irregolari, potenzialmente per impedire i loro rimpatri. L'inchiesta solleva interrogativi sull'eventuale attestazione di inidoneità al viaggio non supportata da reali condizioni mediche.