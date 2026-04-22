Il trailer di Moss&Freud, biopic diretto da James Lucas, riporta al centro della scena uno degli incontri più inattesi tra moda e arte contemporanea. Il film ripercorre l’incontro tra Kate Moss e il pittore Lucian Freud, interpretati da Ellie Bamber e Derek Jacobi, focalizzandosi sui primi anni Duemila, quando Moss sceglie di posare per l’artista. Il progetto racconta le lunghe sessioni di posa, protratte per mesi, tre sere a settimana, trasformando il rapporto tra artista e musa in un dialogo sempre più intimo. Il trailer sottolinea la tensione tra l’immagine pubblica di Moss e la ricerca di Freud, interessato alla corporeità senza filtri, anche durante la gravidanza.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il trailer di "Moss&Freud"; biopic diretto da James Lucas, ripercorre l’incontro tra Kate Moss e il pittore Lucian Freud

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