Il regista James Lucas ha diffuso le prime immagini che mostrano l’incontro tra la modella Kate Moss e il pittore Lucian Freud, avvenuto a Londra nei primi anni 2000. Le riprese ritraggono momenti dell’interazione tra i due durante le sessioni di ritratti, offrendo uno sguardo su un rapporto artistico che ha dato origine a un’opera considerata iconica. Nessun dettaglio sulle dinamiche tra i due o sulle motivazioni dietro l’opera è stato reso pubblico.

Il regista James Lucas ha rilasciato le prime immagini video che raccontano l’incontro tra la celebre modella Kate Moss e il pittore Lucian Freud, un sodalizio artistico avvenuto nella Londra dei primi anni Duemila. La pellicola, che vede la partecipazione di Ellie Bamber nei panni della supermodella e di Derek Jacobi nel ruolo del ritrattista, esplora i nove mesi di intense sessioni di posa che portarono alla creazione dell’opera Naked Portrait 2002. La produzione, che vede la partecipazione della stessa Moss come produttrice esecutiva, ha già avuto una vetrina importante durante il London Film Festival e, lo scorso ottobre 2025, presso la Festa del Cinema di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kate Moss e Lucian Freud: il segreto dietro un ritratto iconico

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