Il Tottenham Hotspur sta cercando un nuovo direttore sportivo mentre aumentano le preoccupazioni di una possibile retrocessione. Nei giorni scorsi, si sono intensificate le voci sui cambiamenti in ambito dirigenziale e sulla necessità di rafforzare la squadra. Un sito inglese ha pubblicato un articolo che approfondisce la situazione attuale del club e le decisioni in corso.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Tottenham Hotspur sta cercando candidati per il ruolo di direttore sportivo dopo la partenza di Fabio Paratici a gennaio. Gli Spurs sono giunti alla fine di una seconda stagione di Premier League disperatamente negativa consecutiva dopo aver terminato 17esimo la scorsa stagione, nonostante abbiano messo le mani anche sul trofeo dell’Europa League. Almeno la scorsa stagione il Tottenham aveva un buon vantaggio verso la zona retrocessione, ma questa volta le preoccupazioni sono molto reali con West Ham e Nottingham Forest a solo un punto dietro di loro nella battaglia per la retrocessione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Tottenham Hotspur punta al nuovo direttore sportivo mentre crescono i timori di retrocessione

Non è tempo di scuse, dice Solanke, dopo che i timori di retrocessione del Tottenham si sono aggravatiAbbiamo tradotto per voi questo articolo: Dominic Solanke ha insistito sul fatto che non c’era tempo per il Tottenham di trovare scuse dopo che i...

Le prossime probabilità dell’allenatore del Tottenham Hotspur mentre Thomas Frank continua a combattere ma il danese è sull’orlo del licenziamentoFa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Tottenham Hotspur potrebbe presto cercare il prossimo allenatore, visto che sei mesi senza incidenti...

Altri aggiornamenti su Tottenham Hotspur.

Temi più discussi: Il Tottenham può davvero retrocedere? Se succede...; Visitare Londra e scoprire l’esperienza del Tottenham Hotspur Stadium; Tudor perde ancora: incubo Tottenham, adesso rischia la retrocessione; Tottenham di Tudor a picco: ennesima sconfitta, l'ex Juventus già a rischio esonero.

Tottenham, crisi senza fine: sconfitto in casa dal Crystal Palace e a rischio retrocessione, Tudor sempre più in bilicoLa crisi degli Spurs è senza fine: altra sconfitta che alimenta le voci sul possibile esonero di Tudor, arrivato solo poche settimane fa. msn.com

Il Tottenham perde ancora, la retrocessione si avvicina(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Il Crystal Palace ha battuto 3-1 il Tottenham a Londra, aggravandone ulteriormente la crisi. Per gli Spurs é la quinta sconfitta consecutiva in Premier League (la terza in altr ... msn.com

Da'irar Wasanni. . Tottenham Hotspur na cikin mummunan yanayi sosai a kakar nan. Ga abin da ke faruwa a yanzu: Tottenham Hotspur sun yi rashin nasara 3-1 a hannun Crystal Palace. Wannan shi ne karo na biyar a jere da suka sha kashi a Premier Leagu - facebook.com facebook