Malagò presidente FIGC ipotesi ex calciatore nel ruolo di direttore sportivo in pole Maldini seguito da Albertini – RUMOR

Circolano voci sulla possibilità che la FIGC possa nominare un ex calciatore come direttore sportivo. Tra i nomi più citati ci sono Maldini, considerato in pole position, e Albertini, entrambi con un passato nel calcio di alto livello. La decisione riguarda una delle posizioni di rilievo all’interno dell’organizzazione, anche se ancora non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

Tra i temi centrali della FIGC emerge l’ipotesi di affidare un ruolo apicale, come quello di direttore sportivo, a un ex calciatore. Secondo rumor raccolti dal Giornale d'Italia, i profili più accreditati sarebbero proprio quelli di Paolo Maldini e Demetrio Albertini Giovanni Malagò si avvici.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Malagò presidente FIGC, ipotesi ex calciatore nel ruolo di direttore sportivo, in pole Maldini seguito da Albertini – RUMOR Notizie correlate Italia eliminata dai Mondiali, ipotesi dimissioni di Gravina da FIGC, in pole Malagò: già sondata disponibilità - RUMORDopo l’eliminazione maturata nel post partita di Bosnia-Italia, si moltiplicano le richieste di dimissioni nei confronti di Gabriele Gravina, attuale... Leggi anche: Figc, Malagò l'uomo forte con dei nemici: da Abete a Marani, Albertini e Maldini, le ipotesi per la successione a Gravina Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elezioni Figc: ipotesi Malagò, ecco come cambiano gli equilibri ma Abete non ci sta; Malagò contro Abete: la corsa al trono della Figc e l’ombra del governo. L’ipotesi del terzo uomo; Elezioni Figc, la Lega Serie A converge su Malagò per il dopo-Gravina; Cosa dice la legge che Lotito vuole cambiare per l'elezione del nuovo presidente della FIGC. Nuovo presidente Figc, Malagò il nome forte. Ma si valutano anche ex calciatoriI nomi, sotto elezioni, sono come la frutta. Se acerbi, rischiano lo scarto. Giovanni Malagò può essere l’eccezione alla regola di ogni votazione che si rispetti, infranta da Aurelio De Laurentiis. Il ... tuttosport.com Malagò apre alla candidatura FIGC: Deciderò dopo aver sentito tutte le componentiMalagò apre alla candidatura FIGC: Deciderò dopo aver sentito tutte le componenti - Altre News - Giovanni Malagò apre alla possibilità di candidarsi alla presidenza della FIGC, ma se... - Marione.net ... marione.net Parole forti di Aurelio De Laurentiis sulla FIGC Il presidente del Napoli apre alla candidatura di Giovanni Malagò: «Sei l’unico, devi prendere in mano la situazione». Poi la stoccata: «L’unico difetto è che è innamorato della Roma». Non solo. Il patron azzur facebook Il presidente @sscnapoli De Laurentiis: “Ho chiamato #Malagò dicendo che è l’unica persona che può prendere in mano il calcio italiano. È innamorato del calcio e della #Roma, ma pazienza sopporteremo anche questo. Mi prendono per visionario, dico ch x.com