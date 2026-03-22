Notizia fresca giunta in redazione: L’assistente del Tottenham Bruno Saltor ritiene che i lottatori della Premier League abbiano “dimostrato di poter competere contro qualsiasi squadra”, ma ha riconosciuto che i piccoli dettagli “stanno andando contro di noi”. Gli Spurs sono stati trascinati più vicino al pericolo dopo aver subito una sconfitta per 3-0 contro i compagni candidati alla retrocessione del Nottingham Forest, un duro colpo alle loro speranze di rimanere nella massima serie. Gli Spurs hanno colpito due legni nel primo tempo, ma Igor Jesus ha portato il Forest in vantaggio allo scadere del primo tempo, con Morgan Gibbs-White e Taiwo Awoniyi che si sono aggiunti al loro bottino nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Saltor: Il Tottenham ha “dimostrato che possiamo competere contro qualsiasi squadra” nella lotta per la retrocessione

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