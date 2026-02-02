Oggi i tennisti considerano il numero di Slam vinti come il metro di giudizio più importante. Un tempo, invece, non era così. I grandi campioni del passato non si presentavano come record-man, ma si concentravano su altri aspetti del gioco. La differenza tra le generazioni è netta: oggi la vittoria in uno Slam vale più di ogni altra cosa, mentre una volta si puntava a un percorso più completo e meno focalizzato sui titoli principali.

Un tempo non era mica così. I più grandi tennisti della storia non si definivano tali per accumulazione. Ora funziona così: con Alcaraz e Sinner, e prima di loro con la triade Federer-Nadal-Djokovic. E’ cambiata proprio l’unità di misura della grandezza nel tennis, scrive Owen Slot sul Times. Alcaraz vincendo in Australia ha completato il Career Grand Slam: ha vinto tutti e quattro gli Slam anche se non nella stessa stagione sportiva. Ci sono riusciti solo in sei prima di lui. Ma lui è il più giovane. E se Sinner avesse vinto quella bedenetta finale del Roland Garros lo avrebbe fatto prima dello spagnolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I campioni del tennis moderno si giudicano per accumulazione di Slam. Ai tempi di Borg non era così (Times)

