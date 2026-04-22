Dodici Comuni hanno raggiunto un accordo per promuovere la valorizzazione della Via Francigena Sud. L’obiettivo è rafforzare il ruolo di questa tratta nel percorso storico, con interventi mirati e iniziative condivise. Le amministrazioni comunali coinvolte intendono collaborare per migliorare i servizi e aumentare l’attrattiva del percorso, che attraversa diverse aree del territorio. L’accordo segna un passo importante in vista di un maggior riconoscimento e tutela di questa via storica.

Si lavora sulla valorizzazione della Via Francigena Sud, dove il Comune rafforza il ruolo strategico. La giunta ha approvato il protocollo d’intesa triennale per l’aggregazione "Via Francigena Sud", un accordo di collaborazione tra dodici Comuni del territorio finalizzato al monitoraggio, alla manutenzione e alla valorizzazione dell’itinerario. Il protocollo, della durata di tre anni, disciplina una collaborazione strutturata tra gli enti aderenti, con Siena chiamata a coordinare le attività e a gestire le risorse destinate anche dalla Regione Toscana. Ogni Comune contribuirà con una quota annuale per sostenere gli interventi previsti, che saranno definiti e monitorati dalla Conferenza dei Sindaci, in raccordo con gli enti regionali e gli organismi di promozione turistica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valorizzare la Via Francigena Sud. C’è l’accordo tra dodici Comuni

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