La Penna l’AIA si schiera al fianco dell’arbitro romano | il comunicato dell’associazione dopo le minacce ricevute dal direttore di gara

L’AIA ha difeso l’arbitro romano La Penna dopo le minacce che ha ricevuto durante la partita di domenica. L’associazione ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui condanna gli insulti e le intimidazioni rivolte al direttore di gara. La Penna ha raccontato di aver ricevuto messaggi minacciosi sui social network, provocando grande preoccupazione tra gli ufficiali di gara. La decisione di sostenere pubblicamente l’arbitro mira a tutelare chi lavora nel settore e a scoraggiare comportamenti violenti. L’incidente ha acceso il dibattito sulla sicurezza degli arbitri in campo.

La Penna, l'AIA si è schierata al fianco dell'arbitro romano con un comunicato ufficiale. Ecco la posizione dell'associazione. L'arbitraggio di La Penna in Inter Juve ha portato a minacce nei confronti del direttore di gara romano tanto che la polizia gli ha consigliato di stare a casa ed evitare luoghi affollati per precauzione. Sulla vicenda si è pronunciata anche l'AIA con un comunicato ufficiale: « L'Associazione Italiana Arbitri esprime la propria più ferma condanna per quanto accaduto a seguito dell'ultimo turno di campionato, un episodio che ha superato ogni limite di civiltà e di sportività.

«Ti veniamo a cercare», l’arbitro La Penna denuncia le minacce ricevute dopo Inter-Juve. Insulti anche a Bastoni e alla moglieFederico La Penna ha deciso di denunciare alle forze dell’ordine di Roma le intimidazioni ricevute sui social media, dopo aver diretto la partita Inter-Juventus a San Siro.

Caso La Penna, pugno duro dell’AIA: stop di un mese e denuncia per minacce di morteFederico La Penna rischia un mese di stop e una denuncia per minacce di morte dopo l’incidente durante Inter-Juventus.

