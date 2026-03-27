Domenica 29 marzo alle 15, nella palestra Carim di via Cuneo a Rimini, si svolgerà una partita tra la prima e la seconda in classifica di questa fase del campionato. Entrambe le squadre hanno già conquistato il pass per i playoff e questa sfida si presenta come un incontro di rilievo tra due formazioni di alta posizione.

Domenica (29 marzo), alle ore 15, la palestra Carim di via Cuneo a Rimini sarà teatro di una sfida di alta classifica: la capolista ospita la seconda in un match che vale soprattutto per il prestigio, visto che entrambe le squadre hanno già in tasca il pass per i playoff. Rimini accederà direttamente al torneo di promozione in Serie A in programma il 9 e 10 maggio, mentre Sassari dovrà passare attraverso il concentramento delle seconde classificate del 18 e 19 aprile, dove tre squadre si contenderanno un solo posto. La classifica ormai è definita, ma l’obiettivo resta chiudere la stagione regolare nel migliore dei modi. Coach Fabio Raimondi non ha dubbi: servirà una gara vera, da vincere, per completare il percorso a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Nts Informatica, sfida d’alta classifica prima dei playoff. Alla Carim arriva Sassari

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