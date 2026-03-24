Dal porno in coppia al sesso via social il piacere e gli italiani nella fotografia Censis

Una recente indagine della Censis rivela come molti italiani utilizzino il porno in coppia, cerchino partner sui social e condividano foto o video durante i rapporti sessuali. La ricerca analizza le abitudini e i comportamenti legati alla sfera intima, evidenziando una diffusione crescente di pratiche legate alla condivisione e alla ricerca di nuovi stimoli attraverso strumenti digitali.

(Adnkronos) – Dal porno guardato in coppia ai partner sessuali cercati sui social fino a foto e video ripresi durante i rapporti. E' l'Italia sotto le lenzuola fotografata nell'ultimo Rapporto Censis dal titolo 'Il piacere degli italiani. Come cambiano i costumi sessuali', realizzato su un campione rappresentativo di 1.000 italiani tra i 18 e i. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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