Dal fallimento al tetto del mondo | così il volley azzurro ha programmato la sua nuova età dell' oro

Dopo il fallimento ai Giochi di Tokyo, sembrava che la pallavolo italiana avesse perso il suo periodo di successi. Tuttavia, il settore ha messo in atto un piano per rilanciarsi, con obiettivi e strategie specifiche. La squadra nazionale ha lavorato per migliorare le prestazioni e affrontare le competizioni successive con nuove energie. La volontà di tornare ai vertici si è tradotta in iniziative concrete e investimenti mirati.

Perché l'Italia trionfa in tantissimi sport e nel calcio non più? Se lo chiedono tutti dopo la terza esclusione di fila degli azzurri dai Mondiali di calcio. Noi vi raccontiamo, in un'inchiesta a puntate, come funzionano gli sport che vincono. Qui le prime due puntate sugli sport acquatici e sull'atletica, oggi tocca al volley. A cavallo tra il XX e il XXI secolo la pallavolo ha rappresentato una sorta di caveau di successi per lo sport italiano. Prima gli uomini e poi le donne, a ondate, hanno portato titoli pesanti. Dal 1989 al 1999 gli azzurri hanno infilato una serie di risultati straordinari (3 titoli mondiali e 4 ori europei) mentre dal 2001 al 2009 è toccato alle ragazze conquistare un mondiale (2002) e due successi continentali (2007 e 2009). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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