Il sequestro di due navi da parte dell’Iran è una storia grossa

Due navi sono state sequestrate dall’Iran nello stretto di Hormuz. L’episodio mette in evidenza la presenza di forze iraniane nell’area e di capacità operative che permettono di intervenire in modo deciso. L’evento si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra le autorità iraniane e altre nazioni che transitano nella zona strategica. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora diffusa sulle motivazioni o sulle conseguenze immediate di questa azione.

Mostra che il regime ha il controllo sullo stretto di Hormuz e le capacità per attaccare, e questo può influire sulle trattative Mercoledì i Guardiani della rivoluzione hanno detto, attraverso i media che controllano, di avere preso in custodia due navi nello stretto di Hormuz. I Guardiani sono la forza armata più potente in Iran, che dipende dalla Guida Suprema e controlla l’arsenale bellico. Di fatto, sono anche quelli che controllano lo stretto ed esercitano grossa influenza sulla leadership del regime e sulla sua ala politica. È uno sviluppo molto grosso: dimostra che il regime ha la capacità di sorvegliare il passaggio e di attaccare e fermare le navi, e complica gli sforzi per trovare una soluzione diplomatica alla guerra.🔗 Leggi su Ilpost.it

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