Una parte della chiesa dell'Incoronata in via Medina usata come deposito da un ristorante | scatta il sequestro

Il personale della Soprintendenza ha sequestrato una zona della chiesa dell’Incoronata in via Medina, perché un ristorante aveva trasformato quell’area in un deposito senza autorizzazioni. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, quando è stato trovato un lucchetto e una catena a chiudere l’accesso. L’area, di proprietà pubblica e legata alla chiesa, era stata occupata illegalmente. Ora si attende un’eventuale ripristino della situazione.

Un'area, di proprietà del demanio culturale e di pertinenza della chiesa nel cuore di Napoli era stata adibita a deposito da un ristorante, in maniera del tutto abusiva, con tanto di catena e lucchetto.