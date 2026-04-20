La tensione tra Iran e Stati Uniti si intensifica con l’annuncio dell’Iran di voler rispondere al sequestro di una nave iraniana da parte degli USA. La vicenda potrebbe influenzare il secondo round di negoziati che si svolge a Islamabad, mentre le autorità iraniane hanno confermato la decisione di reagire alle azioni statunitensi contro la nave con bandiera iraniana. La situazione resta sotto stretta osservazione internazionale.

Cresce la tensione tra Iran e USA e ora è in bilico il secondo round di negoziati a Islamabad. L’Iran ha affermato che risponderà al sequestro da parte degli USA di una nave battente bandiera iraniana. Le autorità iraniane hanno accusato gli USA di aver violato l’accordo di cessate il fuoco aprendo il fuoco contro una delle navi mercantili iraniane nel Golfo dell’Oman. Il comando militare congiunto più alto dell’Iran, il quartier generale centrale Hazrat Khatam al-Anbiya, ha promesso di rispondere prontamente alle azioni statunitensi. “Avvertiamo che le forze armate della Repubblica islamica dell’Iran risponderanno presto e si vendicheranno contro questa pirateria armata perpetrata dall’esercito statunitense“, ha dichiarato il portavoce.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - L’Iran risponderà al sequestro da parte degli USA di una nave battente bandiera iraniana

Iran, sottomarino Usa affonda nave da guerra di Teheran

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