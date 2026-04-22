La Procura di Palermo ha emesso un decreto di fermo nei confronti di un ragioniere coinvolto nel sequestro di beni legati al clan di Brancaccio. Le indagini, durate diversi mesi, hanno portato alla confisca di numerosi patrimoni, che si ritiene fossero gestiti e investiti con i proventi dell'organizzazione mafiosa. Oltre al sequestro, sono state effettuate altre misure di contrasto contro i gruppi criminali di Brancaccio e Corso dei Mille.

C'è altro oltre il decreto di fermo deciso dalla Procura di Palermo diretta da Maurizio de Lucia che ha azzerato i gruppi mafiosi di Brancaccio e Corso dei Mille dopo mesi d'indagine. Perché nei confronti di colui che era ritenuto dai magistrati il “consigliori economico” e il reinvestitore dei capitali mafiosi non soltanto del clan di Brancaccio, il ragioniere 37enne Giuseppe Vulcano, già candidato al consiglio comunale di Palermo nel 2022, e anche di altri indagati, contestualmente al fermo è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo per centinaia di migliaia di euro tra negozi, appartamenti, terreni e immobili. A...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il sequestro di beni per il ragioniere Giuseppe Vulcano che gestiva e investiva i guadagni del clan di Brancaccio

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