Non versa le imposte confiscati i beni di un imprenditore romano che gestiva mense

Un imprenditore romano che gestisce mense è stato oggetto di confisca dei beni perché non ha versato le imposte. L’uomo è stato condannato per aver omesso il pagamento dell’Iva. La procedura ha portato alla confisca dei suoi beni, in conseguenza delle irregolarità fiscali emerse durante le verifiche. La notizia riguarda specificamente il settore della ristorazione collettiva e la sua conformità fiscale.

Non versava le imposte. Un imprenditore romano del settore della gestione di mense, condannato per omesso versamento dell'Iva. Per questo i finanzieri del comando provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un decreto di esecuzione di confisca, anche per equivalente, disposto dalla procura della Repubblica di Roma nei suoi confronti.