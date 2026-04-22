Il segugio Elan entra in classe alle scuole medie di Gragnano

Oggi, gli studenti delle scuole medie di Gragnano hanno vissuto un momento diverso dal solito, quando un segugio è entrato in classe. L’evento ha attirato l’attenzione di tutti, creando un’atmosfera insolita all’interno dell’aula. La presenza dell’animale ha provocato reazioni diverse tra gli studenti e il personale scolastico, trasformando la giornata in un episodio che rimarrà nei ricordi di molti.

Una giornata straordinaria, cioè fuori dall’ordinario, quella vissuta dai ragazzi delle scuole medie di Gragnano. Infatti i cani piacciono ai più e da sempre sono considerati il miglior amico degli umani, ma mai era capitato di averli come compagni di classe. Eppure questo è avvenuto grazie ad.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Spray in classe, intossicati alcuni studenti alle scuole medie di ConcordiaSoccorsi dal 118 l'insegnante e cinque studenti e studentesse, una delle quali è stata trasportata per precauzione al Pronto Soccorso Lezioni... "Boom" di iscritti al comprensivo 2. Una classe in più alle medie SantiniSiamo ancora a livello di stime e proiezioni, tali però da giustificare un meritato brindisi al quartier generale di Tonfano.