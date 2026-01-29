Spray in classe intossicati alcuni studenti alle scuole medie di Concordia

Soccorsi dal 118 l'insegnante e cinque studenti e studentesse, una delle quali è stata trasportata per precauzione al Pronto Soccorso Lezioni bruscamente interrotte questa mattina presso le scuole medie "Barbato Zanoni" di Concordia sulla Secchia. Poco dopo le ore 11, infatti, uno studente ha spruzzato in classe spray al peperoncino: la nube ha intossicato alcuni dei presenti, facendo scattare l'allarme. Sul posto sono giunti rapidamente i soccorsi del 118, insieme con i Vigili del Fuoco. Gli studenti sono stati fatto uscire e i locali areati. I sanitari hanno verificato le condizioni delle persone coinvolte, tra cui un'insegnante e cinque studenti tredicenni.🔗 Leggi su Modenatoday.it

