È stato firmato un protocollo d’intesa tra l’Azienda Ospedaliera dei Colli e l’Ospedale Bambino Gesù di Roma per la cardiochirurgia pediatrica. L’obiettivo è rafforzare e rilanciare le attività di cardiochirurgia dell’Ospedale Monaldi attraverso una collaborazione strutturata con uno dei principali centri di riferimento nazionali. L’accordo coinvolge le strutture sanitarie e i loro team medici specializzati nel settore.

Rafforzare e rilanciare l’attività di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Monaldi attraverso una collaborazione strutturata con uno dei centri di riferimento nazionali nel campo delle cardiopatie congenite. È questo l’obiettivo della convenzione siglata tra l’Azienda Ospedaliera dei Colli e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. L’accordo, richiesto dall’Azienda a seguito della tragica vicenda del piccolo Domenico, rappresenta un passo concreto e immediato per garantire continuità assistenziale e rafforzare ulteriormente la qualità delle cure offerte ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, che non hanno mai smesso di credere nel Monaldi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Cardiochirurgia pediatrica, siglato un protocollo d?intesa tra l?Azienda Ospedaliera dei Colli e l?Ospedale Bambino Gesù di Roma

