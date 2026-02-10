Attivato il servizio di medicina complementare pediatrica presso l’ospedale San Donato

All’ospedale San Donato di Arezzo è stato attivato un nuovo servizio di medicina complementare per i bambini. L’obiettivo è offrire ai piccoli pazienti alternative di cura, integrando metodi naturali e pratiche olistiche. La struttura ha iniziato a ricevere i primi bambini, con genitori che si mostrano interessati e speranzosi. La direzione dell’ospedale punta a migliorare l’assistenza pediatrica con soluzioni più naturali e meno invasive.

È stato attivato all’ospedale San Donato di Arezzo il nuovo servizio di Medicina complementare pediatrica. Partito da poche settimane, il servizio è stato istituito da Asl Toscana Sudest all’interno della UOSD di Anestesia e Rianimazione Pediatrica, diretta dalla dottoressa Cristina Navarra. Al.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su San Donato Arezzo, ospedale San Donato: dopo la pioggia, il “San Donato Water Park” Pronto Soccorso San Donato di Arezzo: l’Asl Toscana sud est prepara un piano per migliorare il servizio Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su San Donato Argomenti discussi: Olimpiadi: attivo il servizio di audiodescrizione; Dal 10 al 13 febbraio, l’orario del servizio su monorotaia subirà variazioni per un intervento di manutenzione; Ambulatori BS Isernia, si amplia l’offerta sanitaria: attivato il servizio di Reumatologia; Olimpiadi: attivo il servizio di audiodescrizione. Attivato il servizio di Logopedia presso l'ospedale di PenneL'assistenza riabilitativa della Asl di Pescara si amplia con l'attivazione, presso il presidio ospedaliero di Penne, del servizio di Logopedia, operativo dal 22 ottobre. Il nuovo servizio, ... ansa.it Protezione civile: attivato il servizio digitale per l’iscrizione al Corso di Aggiornamento per Operatori Antincendio Boschivo (AIB) in Regione Campania 07-2025 del 30 maggio ...09/05/2025 - Si comunica la riapertura per le iscrizioni al Corso di Aggiornamento per Operatori Antincendio Boschivo (AIB) in Regione Campania, previsto il 30 maggio 2025. Le Organizzazioni in regola ... regione.campania.it Genova - Un 17enne è stato arrestato dopo aver commesso una rapina con volto travisato. È successo nella serata di domenica 8 febbraio 2026 nel centro storico. Sul posto è intervenuta la polizia. La vittima si trovava sui gradini della chiesa di San Donato, q - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.