Megattera Timmy ancora viva nel Baltico | si valuta il salvataggio con un catamarano

Una megattera, nota come Timmy, è ancora presente nel Baltico, ma si trova in condizioni di salute molto precarie dopo aver trascorso diversi giorni arenata. Le operazioni di salvataggio sono state sospese, ma si sta considerando un tentativo finale utilizzando un catamarano. La situazione resta critica, e le possibilità di intervento sono limitate dal tempo a disposizione.

La megattera Timmy è ancora viva, ma in condizioni critiche, arenata da giorni nel Baltico. Dopo lo stop ai soccorsi, si valuta ora un ultimo difficile tentativo con un catamarano, ma il tempo potrebbe non bastare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La megattera Timmy si è arenata di nuovo e si spengono le speranze di salvezza: sarà lasciata morire in paceLa megattera Timmy, arenata nel Mar Baltico dopo giorni di tentativi di salvataggio, è troppo debole per salvarsi.

Germania, i soccorritori cercano di rimettere in mare una megattera arenatasi nel Mar BalticoLe squadre di soccorso nel nord della Germania stanno lavorando per rimettere in mare una megattera arenatasi in acque poco profonde nel Mar Baltico.

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Morirà lì, le probabilità che si liberi da sola sono molto scarse: niente lieto fine per la storia della megattera TimmyDopo giorni di tentativi, i soccorritori si arrendono: la balena arenata nelle acque basse del Mar Baltico è ormai stremata ... ilfattoquotidiano.it

Una megattera di 12 tonnellate e 12 metri di lunghezza è da giorni bloccata al largo dell'isola di Poel, nel mar Baltico a nord della Germania Leggi l'articolo #BalenaTimmy facebook