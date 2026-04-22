Il Salone del Mobile ora è ambasciatore di design nel mondo

È stata inaugurata la 64ª edizione del Salone del Mobile presso la Fiera di Milano Rho, dove sono presenti espositori provenienti da diversi paesi e aziende del settore del design. L’evento, che si svolge in questi giorni, coinvolge numerosi stand e iniziative, attirando visitatori e professionisti da tutto il mondo. La manifestazione si conferma come un punto di riferimento internazionale nel campo del design e dell’arredamento.

Taglio del nastro alla Fiera di Milano Rho per la 64esima edizione del Salone del Mobile, che riunisce oltre 1.900 espositori da 32 Paesi, con 16 padiglioni sold out, nonostante la crisi internazionale. In Fiera alle 13 arriva la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e verso le 14 il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini che si incrociano alla fine delle rispettive visite tra gli stand. Una manifestazione che consolida sempre più il ruolo di "ponte", di strumento diplomatico e di dialogo tra i Paesi del mondo per ogni possibile prospettiva di pace. "I numeri di questa edizione del Salone del Mobile confermano che è una realtà di succcesso - osserva il sindaco di Milano Beppe Sala -: eravamo preoccupati per quello che accade nel mondo ma c'è una risposta forte, c'è una grande voglia di Italia, di Milano e di Salone.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Il Salone del Mobile ora è ambasciatore di design nel mondo" Notizie correlate Leggi anche: Il Salone del Mobile è Ambasciatore del design italiano nel mondo Leggi anche: Design Week e Salone del Mobile: Milano diventa il centro del mondo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Salone del Mobile.Milano 2026, il palcoscenico delle novità; Visita al Salone Internazionale del Mobile: il mio punto stampa; Salone del Mobile 2026: focus sul design tra mercato, imprese e modelli dell’abitare; Salone del Mobile e Fuorisalone 2026: guida alla Milano Design Week. Meloni al Salone del Mobile: pranzo in fiera, affondo sui rimpatri e tappa tra le eccellenze del designLa premier ha visitato la kermesse nel primo pomeriggio di martedì 21 aprile. Parlando di Trump ha detto: Non l'ho sentito di recente ... milanotoday.it Salone del Mobile: in coda per entrare nel sogno. Il design fra arte e vita quotidianaLa 64esima edizione è partita fra le nubi nere della geopolitica ma con tanta voglia di esserci e di stabilità. Dai big alle realta artigianali, passeggiata ragionata negli stand più stuzzicanti ... quotidiano.net "Non è un pasticcio". Dal Salone del Mobile di Milano, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta così lo stop del Quirinale all'articolo 30 bis del... - facebook.com facebook Oggi al Salone del Mobile per portare l’attenzione del Governo a una filiera fondamentale del Made in Italy x.com