Il Salone del Mobile è Ambasciatore del design italiano nel mondo

Il Salone del Mobile di Milano è riconosciuto come il principale evento internazionale dedicato al design e all’arredamento. Ogni anno, migliaia di espositori e visitatori provenienti da diversi paesi si riuniscono per presentare e scoprire le ultime novità del settore. L’evento si svolge nella capitale italiana del design e richiama l’attenzione globale, consolidando la reputazione del paese come punto di riferimento nel campo del design e dell’arredo.

Il Salone del Mobile.Milano è Ambasciatore del design italiano nel mondo, riconoscimento assegnato nel giorno di apertura della manifestazione che si tiene in Fiera Milano fino al 26 aprile e si inserisce nell’ azione promossa dal ministero degli esteri per rafforzare gli strumenti della diplomazia economica e culturale e sostenere, anche attraverso il design, la promozione del Sistema Italia sui mercati internazionali. Non solo, la cerimonia d’inaugurazione è stata anche l’occasione per la firma della Convenzione quadro tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e FederlegnoArredo che ha lo scopo di promuovere e sostenere iniziative per il rafforzamento della proiezione internazionale del design Made in Italy.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Salone del Mobile, Milano riparte dal design: “Ambasciatore nel mondo”

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Con la 64ª edizione del Salone del Mobile @iSaloniofficial, il principale appuntamento globale dedicato all’arredamento, #Milano torna al centro della scena internazionale del #design. L’evento, in programma fino al 26 aprile negli spazi di @FieraMilanoSpa, x.com