Il Salone del Mobile Milano ha aperto ufficialmente le sue porte, segnando l’inizio di un evento che coinvolge il settore dell’arredamento e del design. Nonostante le sfide legate a tensioni internazionali, instabilità economica e questioni commerciali, l’appuntamento si svolge regolarmente. La fiera rappresenta una occasione per aziende e professionisti di presentare le novità e di scambiare idee, attirando visitatori da tutto il mondo.

Fra guerre, saliscendi economici, dazi e altre fibrillazioni, il Salone del Mobile Milano ha finalmente aperto le porte. La "solidità nel mare in tempesta, un porto sicuro", nel caos della geopolitica, hanno affermato all’unisono gli imprenditori raccolti a Rho Fiera per il taglio del nastro. E non è voluta mancare nemmeno Giorgia Meloni, a sottolineare, con la presenza del vicepresidnte del Senato, Ignazio La Russa, e del ministro Antonio Tajani, la vicinanza del Governo. "Sono contenta di portare la solidarietà del Governo verso una filiera fondamentale del made in Italy ", ha esordito la premier Meloni. "Oltre 50 miliardi di fatturato, 2,3 % del Pil, 300 mila addetti, export stabile, in crescita in alcuni mercati nuovi".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Salone del Mobile apre le porte: "Settore fondamentale per il Paese"

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