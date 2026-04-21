Salone del mobile 2026 oggi l’inaugurazione a Milano Meloni | Filiera fondamentale per il made in Italy

Oggi si tiene a Rho Fiera a Milano l’inaugurazione della 64esima edizione del Salone del Mobile, uno degli eventi più importanti nel settore dell’arredamento. La cerimonia di apertura si è svolta questa mattina e ha visto la partecipazione di numerose personalità del settore. La presidente del consiglio ha sottolineato l’importanza della filiera per il made in Italy, nel corso del suo intervento durante la cerimonia.

Oggi martedì 21 aprile 2026, l’inaugurazione della 64esima edizione del Salone del Mobile di Milano, a Rho Fiera. Alla cerimonia di avvio dell’evento presenti la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente dell’Agenzia Ice Matteo Zoppas e la presidente del Salone Maria Porro. “Sono contenta di tornare al Salone del mobile, a portare l’attenzione del governo, la solidarietà verso una filiera fondamentale del made in Italy. Oltre 50 miliardi di fatturato, 2,3% del Pil, 300mila addetti, export stabile, in crescita in alcuni mercati nuovi”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salone del mobile 2026, oggi l’inaugurazione a Milano. Meloni: “Filiera fondamentale per il made in Italy” Notizie correlate Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano 2026 per supportare il design e la filiera del Made in ItalySupportare un settore strategico per il nostro Paese come quello del design e le PMI che operano nel Made in Italy. Meloni: "Filiera del mobile fondamentale per il made in Italy. Sulle accise decideremo in base ai negoziati"La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata al Salone del Mobile di Milano, giunto quest'anno alla 64ª edizione. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Salone del Mobile 2026: focus sul design tra mercato, imprese e modelli dell’abitare; Milano, al via il Salone del Mobile 2026, gli eventi da non perdere; Salone del Mobile 2026: gli appuntamenti moda imperdibili del Fuorisalone; Salone del Mobile, Sala sorpreso: Immaginavo flessione di visitatori, invece ci sono tanti turisti. Milano, al via il Salone del Mobile 2026, gli eventi da non perdereAttraversando una nuova scala di progetto, Salone Raritas. Curated icons, unique objects, and outsider pieces, in programma al Padiglione 9, aprirà una lanterna architettonica su un universo paralle ... tg24.sky.it Giorgia Meloni al Salone del mobile 2026(LaPresse) Giorgia Meloni al taglio del nastro per la 64a edizione del Salone internazionale del mobile di Milano, a Rho Fiera. La presidente del Consiglio ha posato per i fotografi e si è lasciata ... stream24.ilsole24ore.com Parla Piero Gandini, presidente esecutivo del gruppo. B&B Italia compie 60 anni e torna al Salone del Mobile dopo una lunga assenza facebook Salone del Mobile 2026, la presidente Maria Porro: "Il Salone ha il dovere di vivere nella contemporaneità e intercettare i grandi cambiamenti. Due aspetti: Salone Raritas: il luogo in cui diamo valore a ciò che sta dietro alla produzione, ma anche quello che vi x.com