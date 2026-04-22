A Catanzaro una donna ha lanciato i figli dal balcone, causando la morte di tutti e tre. La donna, che aveva in mano un rosario, si è svegliata i bambini, li ha vestiti con abiti da prima comunione e li ha presi in braccio prima di aprire la finestra e gettarli giù. Il marito si trovava a dormire al momento dell’episodio. La scena si è svolta in un’abitazione della zona.

Ha svegliato i bambini, li ha vestiti con l'abito che si indossa alle feste della prima comunione, li ha preparati, li ha presi in braccio, ha spalancato la finestra e li ha buttati giù, nel vuoto. Poi si è lanciata lei. Nella notte, a Catanzaro, una donna di 46 anni, operatrice Rsa, ha messo così fine alla propria vita e a quella di due figlioletti (la terza figlia è viva ma in gravi condizioni). Il primo a notare i corpi inermi sulla terra è stato un poliziotto che abita nello stesso stabile. Erano le cinque del mattino. Morti 2 bimbi, grave la terza Il fatto è avvenuto in via Zanotti Bianco, zona centrale del capoluogo calabrese. Secondo le prime ricostruzioni, la donna – infermiera presso la RSA anziani “Monsignor Apa” di Catanzaro – si sarebbe gettata dal terzo piano dello stabile portando con sé i figli.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Catanzaro, chi era la donna che si è lanciata dal balcone con i figli: morti lei e i due bimbi. In mano aveva un rosario, il marito stava dormendo

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