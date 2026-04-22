Una donna di 46 anni, operatrice socio-sanitaria presso una residenza per anziani, si è lanciata dal terzo piano di un edificio, portando con sé i figli. La vittima, che in precedenza aveva in mano un rosario e indossava abiti eleganti, è deceduta dopo il volo. L’episodio è avvenuto in una località della regione, e le autorità stanno indagando sulle circostanze del gesto.

Si chiamava Anna Democrito, aveva 46 anni ed era un’operatrice socio-sanitaria presso la Rsa per anziani “Monsignor Apa” di Catanzaro. Viveva con il marito e i suoi tre figli in un quartiere residenziale non lontano dal centro, una zona tranquilla, legata alla vita di parrocchia e lontana da contesti di degrado. Nella notte si è alzata mentre il marito dormiva, ha preso i bambini ancora addormentati e li ha vestiti con abiti eleganti, quelli delle occasioni speciali, come la prima comunione. Poi li ha portati sul balcone al terzo piano e si è lanciata con loro nel vuoto. Quando i soccorritori sono arrivati, stringeva ancora tra le mani un rosario.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il rosario in mano, gli abiti eleganti, poi il volo dal terzo piano. Chi è la donna che si è lanciata dal balcone coi figli

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