Nella notte a Catanzaro, una donna di 46 anni si è tolta la vita lanciandosi dal balcone della propria casa. Con lei c erano i figli, anch'essi deceduti nell'incidente. La donna teneva in mano un rosario, mentre il marito si trovava a dormire in casa al momento dell’accaduto. La scena è stata scoperta dai soccorritori intervenuti sul posto.

Dramma nella notte a Catanzaro, dove una donna, Anna Democrito, di 46 anni si è lanciata dal balcone della propria abitazione insieme ai figli. Il bilancio è gravissimo: la donna e due bimbi, uno di 4 mesi e uno di 4 anni, sono morti sul colpo, mentre un’altra figlia è ricoverata in condizioni critiche. La tragedia in via Zanotti Bianco Il fatto è avvenuto in via Zanotti Bianco, zona centrale del capoluogo calabrese. Secondo le prime ricostruzioni, la donna – infermiera presso la RSA anziani “Monsignor Apa” di Catanzaro – si sarebbe gettata dal terzo piano dello stabile portando con sé i figli. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia di Stato, i sanitari del 118 e il personale della Medicina legale.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Anna Democrito, chi era la donna che si è lanciata dal balcone con i figli: morti lei e i due bimbi. In mano aveva un rosario, il marito stava dormendo

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