Nel 1972, durante il periodo della dittatura militare in Uruguay, un rivoluzionario e una maestra furono rapiti e detenuti per dodici anni in una delle carceri più note del paese. Durante questo periodo, subirono torture e rimasero confinati nella prigione di Punta Carretas a Montevideo. Tra i detenuti incarcerati in quel carcere si trovava anche un ex presidente dell’Uruguay, noto per il suo coinvolgimento politico.

Adolfo Wasem e Sonia Mosquera furono rapiti nel 1972 durante la dittatura militare uruguaiana e per dodici anni furono sottoposti a torture indicibili, "sepolti vivi" nella famigerata prigione di Punta Carretas a Montevideo, dove fu incarcerato anche Pepe Mujica, ex presidente dell’Uruguay. Dalla loro storia prende avvio il romanzo ’’ (Marsilio, 2026) della scrittrice romana Gaja Cenciarelli. Cosa accade a una mente e a un corpo quando tutto viene sottratto nel tentativo sadico di tenerlo in vita portandolo alla pazzia? Il libro di Cenciarelli indaga questo aspetto intrecciando la storia della coppia di...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Gaja Cenciarelli “il rivoluzionario e la maestra”

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