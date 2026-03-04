Torna #fuorifestival | Gaja Cenciarelli presenta Il rivoluzionario e la maestra

Sabato 7 marzo alle 18, presso lo spazio Matteotti a Salerno, Gaja Cenciarelli presenterà il suo ultimo libro “Il rivoluzionario e la maestra” all’interno della rassegna #fuorifestival di Salerno Letteratura. L’evento vedrà l’autrice protagonista di un incontro dedicato alla sua nuova pubblicazione, pubblicata da Marsilio. La serata prevede la lettura di alcuni passaggi e un confronto con il pubblico.

Sabato 7 marzo alle 18, presso lo spazio Matteotti, Gaja Cenciarelli sarà la protagonista del nuovo #fuorifestival di Salerno Letteratura per presentare il suo ultimo libro “Il rivoluzionario e la maestra” (Marsilio editore). Modera la giornalista Monica Trotta. IL LIBRO. Da un evento apparentemente banale - un vecchio libro trovato per caso, scaturisce la ricerca appassionata e accurata di Cenciarelli su Adolfo Wasem e Sonia Mosquera, rapiti poco più che ventenni nel 1972, in Uruguay, durante la dittatura militare. Isolati, torturati, imprigionati in condizioni disumane per 12 anni, non hanno mai abbandonato il loro progetto rivoluzionario, che porterà poi Pepe Mujica alla presidenza dell'Uruguay liberato dal regime. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

