Il ritorno di un allenatore alla guida di una squadra di calcio è sempre un momento di attenzione, ma questa volta si parla di un possibile ritorno di Sarri. Si discute di un cambiamento che richiederebbe un abbandono completo di un certo stile di gioco, comunemente associato al suo predecessore. È importante precisare che non si intende sostituire l’attuale tecnico con Sarri, ma si analizza solo questa ipotesi nel caso di un possibile ritorno.

Alcune premesse sono d’obbligo. La prima è che non siamo impazziti. La seconda è che in alcun modo sostituiremmo Conte con Sarri (siamo appunto ancora capaci di intendere e di volere). La terza è che non dobbiamo mai dimenticare che nel toto-nomi per l’eventuale post-Conte c’è anche Thiago Motta. Dettaglio da non dimenticare mai. Oggi Il Mattino scriveva di Sarri e Mancini. Due tecnici che ora non possono certo essere definiti di prima fascia. Due tecnici non solo anziani ma di fatto usciti dal grande giro. Dallo scudetto vinto con la Juventus (anno 2020), Sarri ha allenato solo la Lazio (non proprio il Real Madrid) oppure è rimasto a casa. Mancini dopo le sciagurate dimissioni dalla Nazionale sguazza nei soldi sauditi e qatarini con scarsissime soddisfazioni calcistiche.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il ritorno di Sarri può funzionare solo se Sarri brucia il sarrismo

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