Lazio Sarri può sorridere per il ritorno in gruppo di Zaccagni | oggi previsto il rientro di un altro titolare
La Lazio si prepara a ricevere buone notizie: Zaccagni torna ad allenarsi con il gruppo dopo un infortunio, causato da una contrattura muscolare. La sua ripresa permette a Sarri di contare di nuovo su uno dei suoi uomini chiave in attacco. Oggi si attende anche il ritorno di un altro titolare, che potrà rafforzare la rosa in vista delle prossime partite. La squadra si concentra sul lavoro in vista delle sfide in campionato, con il morale che si alza grazie a questi rientri.
Napoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo. Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere fatti fuori! Rashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma.Spuntano due ostacoli nell’affare! Conferenza stampa Grosso pre Sassuolo Verona: «Bisogna mettersi sempre in discussione. Lipani sta crescendo, su Pinamonti e Laurienté.» Conferenza stampa Sammarco pre Sassuolo Verona: «Siamo senza Belghali, Serdar e gli squalificati, Lirola ha un problema muscolare. Sul ricorso per Orban dico questo» Moviola Bodo Glimt Inter, i giornali si dividono ma è bufera su Siebert: il gol di Esposito era da annullare? Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Lazio, Sarri può sorridere: calciomercato finalmente sbloccato. Il comunicato del club biancocelesteIl calciomercato della Lazio si è finalmente sbloccato, offrendo nuove opportunità per l’organico biancoceleste.
Juve Lazio, non solo Zaccagni: altro forfait importante per Sarri verso la sfida di domenica ai bianconeriLa partita tra Juventus e Lazio si avvicina, ma il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri deve fare i conti con un altro infortunio importante.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lazio, infiammazione al ginocchio per Gila: salterà soltanto il Cagliari; Taylor è la miglior notizia della serata: sempre più nel vivo di questa Lazio; Lazio, riecco Vecino: rientro in gruppo completato, a Genova…; Sarri fa la partita ma a sorridere è Palladino: termina 0-1 il primo tempo tra Lazio e Atalanta.
FORMELLO - Sarri sorride per il rientro di Zaccagni e spera in BasicFORMELLOPuò sorridere Maurizio Sarri in vista della gara di sabato prossimo contro il Cagliari per il rientro in gruppo di ... noibiancocelesti.com
Infortunati Lazio | Gila, Provstgaard, Zaccagni, Lazzari e tegola Basic: tutte le novitàCome riferito da Lalaziosiamonoi, si spegne l’allarme su Gila e Provstgaard. Entrambi i difensori, vittime di noie muscolari nel match contro la Juventus, hanno rassicurato sulle loro condizioni: si è ... fantamaster.it
La #Lazio senza Basic e Gila: Sarri ha perso anche i tifosi x.com
Lazio, Noslin spera nella conferma da vice Zac: le possibili mosse di Sarri facebook