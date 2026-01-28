Hüseyin Do?ru, giornalista berlinese di origini turche, si trova da mesi bloccato tra sanzioni europee e difficoltà legali. La sua situazione riaccende i timori per la libertà di stampa in Europa, in un momento in cui le restrizioni si fanno sempre più stringenti.

In un caso analogo a quello dell’ex colonnello svizzero Jacques Baud, che solleva profonde preoccupazioni sul futuro della libertà di espressione e della stampa in Europa, il giornalista berlinese di origini turche Hüseyin Do?ru si trova da mesi intrappolato in un limbo finanziario e legale imposto dalle sanzioni dell’Unione Europea. Accusato di promuovere “discordia etnica, politica e religiosa” attraverso il suo lavoro giornalistico “pro-pal”, Do?ru è stato inserito in una lista di sanzioni Ue nel maggio scorso, con l’accusa di supportare anche le “attività destabilizzanti della Russia”- senza che Bruxelles abbia fornito prove concrete di legami con Mosca. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - “Grave attacco alla libertà di stampa in Europa”: Il caso del giornalista Hüseyin Do?ru, vittima di sanzioni Ue

