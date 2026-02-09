Jazz e Brasile a Palermo | i Jazz Out Project in concerto al Blue Brass un viaggio tra soul e nuove sonorità

Questa sera a Palermo, il Blue Brass dello Spasimo accoglie i Jazz Out Project per un concerto che promette di portare il pubblico in Brasile senza muoversi dalla città. Alle 21, il gruppo suona “Play Brazil”, un mix di jazz, soul e sonorità brasiliane, in un viaggio musicale tra ritmo e melodia.

Il Blue Brass – Ridotto dello Spasimo di Palermo ospiterà lunedì 10 febbraio 2026, alle ore 21, il concerto “Play Brazil” dei Jazz Out Project, un viaggio musicale attraverso le sonorità brasiliane contaminate dal jazz e dal soul. L’evento, con un costo di 10 euro più diritto di prevendita, si inserisce nella programmazione concertistica della Fondazione The Brass Group e mira a valorizzare un luogo storico della musica jazz e simbolo della rinascita culturale palermitana. La serata rappresenta un nuovo capitolo per il Blue Brass, spazio che da sempre si configura come punto di riferimento per la scena jazz siciliana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Palermo BlueBrass

La musica jazz torna protagonista al Blue Brass dello Spasimo con il concerto dei Jazz Out Project.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Palermo BlueBrass

Argomenti discussi: Arriva Pau Brasil – Viaggio nella musica brasiliana; Castiglion Fiorentino, la grande musica brasiliana allo Spina con…; Umbria Jazz 2026: all'Arena Santa Giuliana il mito di Gilberto Gil; Elettroacustica contemporanea: Oren Ambarchi e crys cole.

@maddyy.coombs ‘s live on youtube! La sassofonista londinese che si sta affermando come voce originale nella scena jazz londinese ed è già stata definita dalla rivista JazzWise come un “talento emergente” nel panorama jazz britannico. La sua musica facebook