Il Real batte l' Alaves ma il Bernabeu contesta | fischi per l' eliminazione in Champions

Il Real Madrid ha vinto la partita contro l'Alaves, ma il pubblico allo stadio ha protestato con fischi dopo l’eliminazione dalla Champions League. La squadra, reduce anche dalla sconfitta nel campionato e con un ritardo di sei punti rispetto al Barcellona, ha affrontato una reazione negativa dai tifosi presenti. La sfida si è conclusa con il riconoscimento della delusione tra i supporter, che hanno espresso il loro disappunto in modo evidente.

Al Bernabeu non ci si annoia mai. Anche in una serata piuttosto assurda, calcio d’inizio alle 21.30, avversario poco appetibile e Liga ormai pregiudicata, ne sono successe di diversi colori. Partiamo dalla fine, col Madrid che scottato dall’eliminazione in Champions col Bayern si è imposto 2-1 andando a dormire a -6 dal Barcellona in campo stasera col Celta al Camp Nou. Siamo a 6 giornate dalla fine e il 10 maggio c’è il Clásico a Barcellona, se il Barça non si trasforma nell’Arsenal la Liga é chiusa. Per Arbeloa un po’ di respiro: primo successo dopo 3 sconfitte e un pari nelle ultime 4 uscite tra Liga e Champions. Poi torniamo all’inizio.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Real batte l'Alaves, ma il Bernabeu contesta: fischi per l'eliminazione in Champions Notizie correlate Leggi anche: Il Real vince nel recupero e scaccia la paura, ma quanti fischi al Bernabeu! Leggi anche: Valverde eroe al Bernabeu, tripletta e Manchester City ko contro il Real. Il PSG batte il Chelsea Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Real batte l'Alaves, ma il Bernabeu contesta: fischi per l'eliminazione in Champions; Champions, il Bayern batte il Real e vola in semifinale. Avanti anche l’Arsenal - L'Unione Sarda.it; Champions League, Bayern Monaco batte Real Madrid e vola in semifinale. Passa l’Arsenal; Liga: vittoria di misura di dell'Athletic, 2-1 Real Madrid sull'Alavés. Champions, il Bayern batte il Real e vola in semifinale. Avanti anche l’ArsenalIl Bayern Monaco si qualifica per le semifinali di Champions League, battendo 4-3 il Real Madrid nella gara di ritorno dei quarti. All'andata i bavaresi si erano imposti 2-1. Le reti: per i madrileni ... unionesarda.it Il Bayern batte il Real 14 anni e 9 partite dopo. I Blancos ora devono imitare l'InterIl successo del Bayern Monaco al Santiago Bernabéu non è soltanto una vittoria pesante in chiave qualificazione, ma assume contorni storici. tuttomercatoweb.com OPERAZIONE DOBLETE Inter, caccia totale: se batte Fabregas si prende la finale DeLa: “Abete non è adatto per la Figc” Record Mou: ora è in pole per il Real La prima pagina di martedì 21 aprile #CorrieredelloSport facebook #YouthLeague Il Real Madrid batte il Club Brugge (3-5 dcr) ed è campione per la seconda volta nella storia. Sugli scudi il portiere Navarro, già protagonista in semifinale contro il PSG. Tra i belgi solo applausi, nonostante l'errore dal dischetto, per Tian Nai Kor x.com