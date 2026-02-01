Il Real Madrid conquista una vittoria sofferta nel recupero contro il Rayo Vallecano, trovando il gol decisivo al minuto 100. I tifosi al Bernabeu non hanno risparmiato fischi, mostrando il loro disappunto anche dopo la vittoria. La squadra ha faticato molto, ma alla fine è uscita dal campo con i tre punti, scacciando così la paura di un risultato negativo.

Fischi, fischi, fischi. E tre punti soffertissimi. Il Bernabeu protesta e il Madrid quasi s’inceppa: batte 2-1 il Rayo Vallecano con un rigore al minuto 100’ tornando a -1 dal Barcellona (qui la classifica). Come già col Levante, altro pomeriggio assurdo alla Casa Blanca. I primi fischi sono arrivati quando gli uomini di Arbeloa sono entrati in campo per il riscaldamento, quando in tribuna c’erano quattro gatti. Gli ultimi quando il Madrid è uscito dal campo con una vittoria che non copre i limiti evidenti di una squadra costruita male e priva di una guida, in campo e fuori. Arbeloa ha perso rapidamente Bellingham fermato da un problema muscolare e dopo aver rischiato per un’occasione d’oro sprecata da Ilias Akhomach il Madrid è andato in vantaggio con Vinicius (15’): il brasiliano fischiatissimo, ha avviato l’azione con i suoi tifosi che gli dicevano di tutto, e l’ha finita con un gran destro a giro che ha trasformato i fischi in applausi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Real vince nel recupero e scaccia la paura, ma quanti fischi al Bernabeu!

Prima della sfida contro il Levante, il Bernabeu ha registrato fischi e contestazioni, con i tifosi che hanno rivolto critiche al presidente Florentino Perez, accusato di aver gestito in modo discutibile la situazione di Xabi Alonso.

Durante la partita tra Real Madrid e Levante al Santiago Bernabéu, si sono registrati momenti di tensione tra i calciatori e il pubblico.

