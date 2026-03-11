Valverde eroe al Bernabeu tripletta e Manchester City ko contro il Real Il PSG batte il Chelsea
Valverde ha segnato una tripletta al Bernabeu, portando il Real Madrid alla vittoria per 3-0 contro il Manchester City. La squadra di Guardiola dovrà ora cercare di recuperare nel match di ritorno. Nel frattempo, il PSG ha battuto il Chelsea in un’altra partita di Champions League.
Il Real Madrid batte 3-0 il Manchester City grazie a una tripletta di Valverde. Guardiola sarà chiamato all'impresa al ritorno. Nelle altre due partite il PSG batte 5-2 il Chelsea mentre anche il Bodo ne rifila 3 allo Sporting Lisbona. 🔗 Leggi su Fanpage.it
