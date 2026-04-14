Modena colora il 25 Aprile in programma un mese di celebrazioni
A Modena il 25 aprile si apre con una serie di eventi che si estendono per tutto il mese, coinvolgendo diversi luoghi e momenti di incontro. La città organizza iniziative che uniscono memoria storica, manifestazioni culturali e occasioni di partecipazione civile per commemorare l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Il calendario prevede incontri pubblici, mostre e commemorazioni, tutti rivolti a mantenere vivo il ricordo di quegli eventi.
Un programma diffuso, lungo un mese intero, che intreccia memoria, cultura e partecipazione civile per celebrare l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Dal 15 aprile al 16 maggio, la città si trasforma in un grande spazio pubblico della memoria, dove le strade, le biblioteche, i.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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