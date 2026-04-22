È stato completato il rinnovamento di tre parchi pubblici che ora sono accessibili e inclusivi per tutti i cittadini. Questi spazi sono stati riqualificati e adattati per essere fruibili anche da persone con diverse esigenze. Nella fase finale del progetto si prevede l’installazione di “box universali”, strutture che permetteranno di utilizzare i parchi anche durante eventi e manifestazioni pubbliche.

Tre parchi già pronti, accessibili e inclusivi. E un ultimo tassello da completare: i "box universali" che renderanno questi spazi davvero fruibili da tutti, anche durante eventi e manifestazioni. È su questo che si concentra ora la seconda fase del progetto PIUMA (Parchi Innovativi Universali Mobili e Accessibili), dopo la conclusione degli interventi nei Comuni di Empoli, Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite. Intanto, la prima parte è realtà. I lavori per le tre nuove aree gioco e fitness inclusive, finanziati con 275mila euro dalla Regione Toscana – che ha premiato il progetto con il primo posto nel bando per l’accessibilità – sono stati completati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il progetto “Piuma“. Tre parchi rinnovati. Accessibili per chiunque

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Temi più discussi: Il progetto Piuma. Tre parchi rinnovati. Accessibili per chiunque; Progetto PIUMA, aperte tre aree gioco e fitness a Empoli, Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite; Tre nuovi parchi inclusivi per Empoli, Montelupo e Capraia e Limite; È morto Adriano Anzanello, padre del tramezzino mestrino: inventò il pane senza crosta.

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