Il prete sale in consolle e succede l’impensabile | Buenos Aires balla per papa Francesco

A Buenos Aires, un sacerdote ha salito su una consolle e ha dato inizio a una festa improvvisa, coinvolgendo le strade della città. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, sorprendendo per il modo in cui è stato deciso di ricordare il papa. La festa ha visto la partecipazione di molte persone, che si sono radunate per celebrare la figura religiosa.

Una scena insolita ha animato le strade di Buenos Aires, dove un sacerdote ha deciso di celebrare la memoria di papa Francesco in un modo del tutto inaspettato. Invece di una tradizionale cerimonia religiosa, infatti, il prete ha indossato le cuffie da dj e si è messo dietro una consolle per far ballare i cittadini della capitale argentina. L’evento ha trasformato una parte della città in una festa popolare dedicata al pontefice, originario proprio dell’Argentina. La scelta di utilizzare la musica e la danza come forma di omaggio rappresenta un approccio innovativo che rompe gli schemi delle celebrazioni religiose convenzionali. Buenos Aires, città natale di Jorge Mario Bergoglio prima della sua elezione a papa, ha accolto con entusiasmo questa iniziativa.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il prete sale in consolle e succede l’impensabile: Buenos Aires balla per papa Francesco Notizie correlate Un rave per Papa Francesco: il prete-dj Guilherme Peixoto organizza una festa e fa ballare decine di migliaia di persone a Buenos AiresA Buenos Aires la memoria di Papa Francesco non è stata celebrata con il linguaggio tradizionale delle ricorrenze solenni, ma attraverso un evento... Un prete deejay fa ballare Buenos Aires in ricordo di papa Francesco: 120mila Plaza de Mayo con la musica techno di padre Guilherme PeixotoIl popolo di Buenos Aires ha ricordato Papa Francesco, a circa un anno dalla sua scomparsa, ballando sulle note di un Dj d’eccezione, padre Guilherme... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Un rave spirituale in ricordo di Papa Francesco: il prete dj fa ballare 150mila persone a Buenos Aires (remixando Bad Bunny); Un prete deejay fa ballare Buenos Aires in ricordo di papa Francesco | 120mila Plaza de Mayo con la musica techno di padre Guilherme Peixoto; Un rave per Papa Francesco | il prete-dj Guilherme Peixoto organizza una festa e fa ballare decine di migliaia di persone a Buenos Aires; Bergoglio val bene un rave Il ricordo pop un anno dopo E il prete-dj mette i dischi. Un prete-Dj fa ballare Buenos Aires in ricordo di FrancescoIl popolo di Buenos Aires ha ricordato Papa Francesco, a circa un anno dalla sua scomparsa, ballando sulle note di un Dj d'eccezione, padre Guilherme Peixoto. Oltre 120mila persone hanno invaso la cel ... ansa.it Un rave spirituale in ricordo di Papa Francesco: il prete dj fa ballare 150mila persone a Buenos Aires (remixando Bad Bunny)Padre Guilherme conquista Buenos Aires trasformando Plaza de Mayo in un rave spirituale con 150mila persone in omaggio a Papa Francesco. greenme.it È andata in scena la terza udienza del processo Maradona al tribunale di San Isidro a Buenos Aires, in Argentina - facebook.com facebook Un prete Dj fa ballare Buenos Aires in ricordo di Francesco. Oltre 120mila persone a Plaza de Mayo con la musica techno di padre Guilherme Peixoto #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com